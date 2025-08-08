ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನೋರ್ವನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಹಣಕ್ಕೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೋಘಕೀರ್ತಿ (14) ಹತ್ಯೆಯಾದ ಬಾಲಕ.
ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಸೋದರ ಮಾವ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ (50) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಆರೋಪಿ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಅಮೋಘಕೀರ್ತಿ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಆಗಾಗ ಮಾವನನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ (04/08/25) ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿದ್ದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೈದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾದ ಮಾವ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಗೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮನೆಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘಕೀರ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೋಘಕೀರ್ತಿ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯೂ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
