ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರಹೀಂ ಉಜಿರೆ
ಶಿರ್ವ (ಉಡುಪಿ): ಕೆಲವರು ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿರ್ವದ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇದೇ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಈ ತಂದೆ-ಮಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಖರ್ದುಂಗ್ಲಾದಂತಹ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶವೂ ಒಂದು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರ್ವದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಈಗಿನ್ನೂ 22 ವಯಸ್ಸು. ಸದ್ಯ ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ಮಗ ಈವರೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 17 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ ಅಪ್ಪ-ಮಗ: ತಿರುಪತಿ, ಮಧುರೈ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಪುರಿ, ಶಿರಡಿ, ನಾಸಿಕ್, ಪಂಡರಾಪುರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸೇರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರ, ತಿರುಪತಿ, ಮಧುರೈ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಗೋವಾ, ಪುರಿ, ಶಿರಡಿ, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಯುವಕನಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
"ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ. ಮೀ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿ. ಮೀ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಅವರು ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಗನ ಜೊತೆ ಈ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹವ್ಯಾಸ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉಡುಪಿ ಶಕ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಟಿ ಅವರು, 'ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್' ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
