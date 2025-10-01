ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ: ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಸುರಿದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್​ಒ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸುರಿದು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಸುರಿದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 11:59 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪುರದಾಳ, ಬೇಳೂರು, ಕೌಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್​ಒ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸುರಿದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಹೊಲ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪುರದಾಳು, ಬೇಳೂರು, ಕೌಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟು, ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲದೇವರ ಹಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

protest in front of DFA office
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶವಾದ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತ, ಬಾಳೆ, ಜೋಳ, ಕಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಶರಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆಗ ಇವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದ ಪತ್ರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ತುಳಿದು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳು ಊರಿನ ಕಡೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಈಗ ಮನೆ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ, ಆನೆಗಳು ತಿನ್ನುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವವರು ಮುಳಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು. ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲೆಶಂಕರ ಮಂಜರಿಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

protest in front of DFA office
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶವಾದ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳು ಈಗ ಪುರದಾಳು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಟ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಪಿಟಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ ಹಾಕಿ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಬರದಂತೆ ಇಪಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗಳ‌ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್, ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಆನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ‌ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇಪಿಟಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ‌. ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ಹೆಬ್ಬೂರು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನಸ ಹೆಬ್ಬೂರು, ಕುಸುಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಂಪೋಡಿ, ಆಶೋಕ್, ಗೋಪಾಲ್, ಮುಕುಂದಪ್ಪ ಕಿಡದುಂಬೆ, ಮುಕುಂದ ಎಂ.ಜಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಿಳ್ಳೋಡಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಸುರೇಶ್ ಜಿ, ವಸಂತ ಹಿಳ್ಳೋಡಿ, ಬಸವರಾಜ್, ರವಿ ಸಂಪೋಡಿ, ಕೋದಂಡ, ಶಿವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಇದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ, ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಇಪಿಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಡಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

