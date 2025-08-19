ETV Bharat / state

ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ - FARMERS RALLY

ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

farmers-lay-siege-to-anekal-taluk-office
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 'ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.

ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಯಮರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 2500 ಎಕರೆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆನೇಕಲ್ ರೈತರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಇಂದಿಗೆ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯೆನ್ನದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ, ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ, ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಂತಿಮ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅನಂತರವೂ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ರೈತ ಪರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರ ತಡೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡರು. ನಂತರ ರೈತರ ಪರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ನಾಗರೀಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೀಸಲು ಪಡೆ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ರೈತರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರಾದರೂ, ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ರಭಸವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಸೋತರು.

ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವೆಂದ ರೈತರು; ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೈತರ ಗುಂಪು ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು (ಜುಲೈ 13, 2025) ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶನಿವಾರ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು "ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇವನಹಳ್ಳಿ: 449 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರ ರೈತರು; ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ - CHANNARAYAPATNA LAND ACQUISITION

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 'ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.

ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಯಮರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 2500 ಎಕರೆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆನೇಕಲ್ ರೈತರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಇಂದಿಗೆ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯೆನ್ನದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ, ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ, ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಂತಿಮ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅನಂತರವೂ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ರೈತ ಪರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರ ತಡೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡರು. ನಂತರ ರೈತರ ಪರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ನಾಗರೀಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೀಸಲು ಪಡೆ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ರೈತರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರಾದರೂ, ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ರಭಸವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಸೋತರು.

ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವೆಂದ ರೈತರು; ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೈತರ ಗುಂಪು ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು (ಜುಲೈ 13, 2025) ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶನಿವಾರ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು "ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇವನಹಳ್ಳಿ: 449 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರ ರೈತರು; ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ - CHANNARAYAPATNA LAND ACQUISITION

For All Latest Updates

TAGGED:

KIADB LAND ACQUISITIONPROTEST AGAINST KIADBರೈತರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆBENGALURUFARMERS RALLY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ: ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟಾಪ್​ ಫ್ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್​ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಗೊತ್ತುವಳಿ: ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.