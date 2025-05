ETV Bharat / state

ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಭತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ : 'ಭತ್ತದ ಕಣಜ' ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಭತ್ತದ ಧಾರಣೆ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು - PADDY PRICE DECREASED

ಭತ್ತ ( ETV Bharat )

Published : May 19, 2025 at 7:14 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:29 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : 'ಭತ್ತದ ಕಣಜ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಧಾರಣೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರೈತರು ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಳುವರಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.‌ ಆದರೆ, ಭತ್ತದ ದರ ಮಾತ್ರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯದೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕೆಂಡಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭತ್ತ : 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ ಕೂಡ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 8,38,144 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ನಷ್ಟು ಭತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೈತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) 'ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3200-3300 ತನಕ ಭತ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರಲಿದೆ. ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಭತ್ತ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಾವಳಿಯೋ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಡ್ಡೆತನವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1600 -1700 ದರ ಇದೆ.‌ ಇದೀಗ ರೈತರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ 1800 - 1900ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.‌ ಈ ದರ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲದು. ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭತ್ತ (ETV Bharat) ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಆಗದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭತ್ತದ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ 42 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಫ್ತು ಆಗಲಿದೆ.‌ ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1600 - 1700 ದರ ಇದೆ.‌ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,300 ದರ ಸಿಗಲಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ (ETV Bharat) ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ರೈತರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ : ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಭತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖ ಆಗಿರುವುದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 3200 ತನಕ ದರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 1600-1700 ದರ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು 42 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 4200, ಔಷಧ ದರ 2500 ಇದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ರೈತರು ಬದುಕಲು ‌ಸಾಧ್ಯನಾ?. ನಾವು ಹಾಕಿದ ಹಣ ಕೂಡಾ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2320 ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ : ರೈತ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತಕ್ಕೆ 2320 ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ‌ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತಕ್ಕೆ 1600-1700 ದರ ಇದೆ. ವರ್ತಕರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭತ್ತದ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ : ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಕಂಗಾಲು - PADDY PRICE DECREASE

Last Updated : May 19, 2025 at 7:29 PM IST