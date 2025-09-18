ETV Bharat / state

ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯದತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ: ಬಿದಿರು ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕಣಜ‌ ಸಂಸ್ಥೆ

ರೈತರು ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ರೈತರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಣಜ‌ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯದತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 7:53 AM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಾಯುವ ತನಕ ಬಿದಿರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಳಿಕ ಮಂಚ, ಬಿದಿರು ಕುರ್ಚಿ, ಬಿದಿರು ಗೋಡೆ, ಬಿದಿರು ಊರುಗೋಲು ಹಾಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಚಟ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿದಿರು ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಬಿದಿರಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿದಿರು ಕೃಷಿ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಸಾಗರದ 'ಕಣಜ' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ಸೊರಬ ಭಾಗದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಣಜ‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯುವವರಿಗೆ ತಾವೇ ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ತಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಬಿದಿರು ಹಾಗೂ ಟುಲ್ಡ​ ಬಿದಿರನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಬಿದಿರಿನ ವಿಧಗಳು: ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಬಿದಿರು, ಆಸ್ಪರ್​ ಬಿದಿರು, ಟುಲ್ಡ ಬಿದಿರು, ಒಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಲಾಠಿ ಬಿದಿರು‌, ಗಡುವ ಬಿದಿರು, ಲ್ಯಾಮಿಲ್ ಟೋನಿ, ಪಾಲಿಮರ್ಪ ಬಿದಿರುಗಳಿವೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರ: ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿದಿರಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿದಿರು ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕಣಜ‌ ಸಂಸ್ಥೆ. (ETV Bharat)

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ: ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯು ನಮ್ಮ‌ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿ ವುಡ್ ಮಿಷನ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಬಿದಿರಿನ‌ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಒಂದು ಬಿದಿರು ಹಿಂಡು ಇದ್ದರೆ ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಮ್ಲ‌ಜನಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಆವಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನ (ETV Bharat)

ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿವಿಯ ರೈತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಭೈರಪುರದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟುಲ್ಡ ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಾ ಬಿದಿರನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 400 ಬಿದಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 15 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿದಿರು ಉತ್ಪನ್ನ (ETV Bharat)

ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೈರಪುರದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದಿರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ.‌ ಕಣಜ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಂದ ಬಿದಿರು ಸಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿಯ ರೈತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿದಿರನ್ನು‌ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದು ನೋಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.‌ ಅಡಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿದಿರಿನಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಕಣಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿದಿರನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಕಡ್ಡಿ, ಚಾರ್ ಕೋಲ್, ಬ್ಯಾಬೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

