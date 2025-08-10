ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದೊಂದೇ ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ನೀರುಣಿಸುವ ಜೀವ ಸೆಲೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಹೇಳಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ ಹದ್ದು ಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆಲ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೆರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ 129.5 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 381 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕೆರೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಈ ಕೆರೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಗುವಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಕೆರೆ ನೀರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಸರ್ವೇ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಈ ಕೆರೆ ಬತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, 2015-16ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ, ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 4 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿರೇಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆರೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆರೆ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೀನು ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಮೀನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮೀನು ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದುರಂತವೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೆರೆ ತಟ್ಟೆಯಂತೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಎಫ್ಓ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಆರ್ಎಫ್ಓ ಉಷಾ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲುವೂ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೂಗು: ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆ. ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ 150 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಬೋರ್ ಬೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರು ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ: "ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ, ನಮ್ಮ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಉಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರೈತ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
