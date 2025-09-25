ETV Bharat / state

ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ: 74 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಪತ್ರ

ಪೆರಿಫೆರಿಲ್​ ರಿಂಗ್​ ರೋಡ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ 74 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು, ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

FARMERS WROTE LETTER TO CM
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 7:45 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಶಕಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪೆರಿಫೆರಲ್​ ರಿಂಗ್​ ರೋಡ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 74 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಮರು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ (ETV Bharat)

20 ವರ್ಷಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಬಿಡಿಎ ಮೊದಲು 2005-06 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2007 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಘೋಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾವಲಿಪುರ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಜಾರಿಯಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಯೋಜನೆಯೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಆರ್​ಆರ್​ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿಡಿಎ ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳೆಯ, ಕಸದಬುಟ್ಟಿ ಸೇರಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘದ ಸಭೆ
ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘದ ಸಭೆ (ETV Bharat)

ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ: ರೈತರ ದೂರಿನ ಮೂಲ, ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 (LARR) ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಹಕ್ಕು ಬದಲಿಗೆ ಬಿಡಿಎ 1894 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ವಾದ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯಂತಹ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2013 ರ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಬಿಡಿಎ 2016 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಳವಳ: ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. 2013 ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2024 ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ 1894 ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.

ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ರಚನೆಯು ಬಿಡಿಎಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2013 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 74 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ವಾದ.

ಬಿಡಿಎ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ತರುವುದಿಲ್ಲ: ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬಿಡಿಎ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಂಟು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ ಕಾರಿಡಾರ್" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತದೆ. 18 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 14,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್‌ಒಸಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನದಾರರ ಸಂಘವು ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

  • ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ.
  • 2007 ರ ಮೂಲ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.
  • ಬಿಡಿಎ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ರೈತರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
  • 2013 ರ LARR ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ಸ್ವಾಧೀನ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದಿಗಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

BDA PERIPHERAL RING ROAD PROJECT ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ BENGALURU FARMERS WROTE LETTER TO CM

