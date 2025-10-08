ETV Bharat / state

ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್: ದರ ಕುಸಿತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ!

ಭತ್ತದ ಕಣಜ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್​​​​​ ಆಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ 3,389ರೂ. ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE PADDY PURCHASING CENTER ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು
ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್​​​​ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಕ್ಟೇರ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತದ ದರ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರಿದ್ದಾರೆ.

ಭತ್ತದ ಕಣಜ ದಾವಣಗೆರೆ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು: ಭತ್ತವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್​​ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರಾ, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭತ್ತ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

DAVANAGERE PADDY PURCHASING CENTER ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)

ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇವಲ ಅದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 26 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE PADDY PURCHASING CENTER ಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಭತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ 1,900 ರಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಖರೀದಿ‌‌ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಿಂದ 2,500ರ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: "ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ರೈತರ ಒಳಿತನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುವುದು ಅನ್ನದಾತರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೋಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "1.60 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದರ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರು ಬಂದು ವಾಪಸ್​ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಬರ್​ 20ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ ದರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2,389 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಒಟ್ಟು 3,389 ರೂ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು" ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.‌

ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗುಮ್ಮನೂರು ಬಸವರಾಜ್ "ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆವು. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 2,300ಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಭತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3,500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ನಂತೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್​ ಫೋರ್ಸ್​ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಲಿಂಕ್​ ಆಗಿ ನೋಂದಣಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಂದಣಿ ಹಾಗು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲದ ಭತ್ತ ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜಿಷ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ 'ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ': ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DAVANAGEREPADDY PURCHASING CENTERಭತ್ತದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಭತ್ತದ ಕಟಾವುPADDY CROP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.