ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ಶಿಪ್: ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : September 12, 2025 at 11:33 AM IST
ರಾಮನಗರ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ದಿನವೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಅಳತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಡಿಎ)ವು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ 8,493 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಉಪನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿವೆ?: ಭೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರಮಂಗಲ, ಕೆಂಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ, ಹೊಸೂರು, ಬನ್ನಿಗಿರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಗೊಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ, ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ತಾಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಗ್ರಾಮಗಳು ಉಪನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿವೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ, ಭೂಮಾಪನ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ನೀರಾವರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 12 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.
ಸರ್ವೇ ವೇಳೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಜಾನುವಾರು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮರಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಣೆ ಮನೆ, ಪಂಪ್ಸೆಟ್, ಪಂಪ್ಹೌಸ್, ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಉಪನಗರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ತಂಡದವರು ತೆರಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಒಮ್ಮೆಯೂ ರೈತರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಡಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಶೇಷ ಆಯಕ್ತರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ.
