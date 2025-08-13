ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರು. ತಮಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ನ್ಯಾಪಿಯ, ಶುಗರ್ ಸಂಬಂಧ ಬಳಸುವ ವಿನಾಯಕ ಬಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಂಚಾಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಎಂದು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳೆಯುವ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಶಾಂತಾ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು, "ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಐದು ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವ ನನಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರ ಜೊತೆ ಅನುಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
