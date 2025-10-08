12 ಅಡಿ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ, ತೆನೆಯೇ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ: ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರೈತ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನೋರ್ವ ಟರ್ಕಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದು ಉಳಿದ ರೈತರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ
ರಾಯಚೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ರೈತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸಜ್ಜೆ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ತಳಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಬೀಜವನ್ನು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಜ್ಜೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಕೇವಲ ತೆನೆಯೇ ಮೂರುವರೆ ಫೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು" ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಜಿ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆಗೆ 2 ಸಾವಿರ: "ನಾನು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬೀಜವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹನಾದ ಔಷಧಿಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಜ್ಜೆಯಂತೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ಕೆ.ಜಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಲಾಭ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ" ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ: ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ತಳಿ ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಬ್ಬೆರುಗು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿರೇನಗನೂರಿನ ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ಗೌಡ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೆಲೆ ಕೈಸೇರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 5 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಡೇರುವ ಮೂಲಕ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ.
