ETV Bharat / state

12 ಅಡಿ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ, ತೆನೆಯೇ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ: ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರೈತ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನೋರ್ವ ಟರ್ಕಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದು ಉಳಿದ ರೈತರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ

ರಾಯಚೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ರೈತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸಜ್ಜೆ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್​ ಗೌಡ ಹೊಸ‌ದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ತಳಿಯ ಸಜ್ಜೆ ಬೀಜವನ್ನು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)

"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಜ್ಜೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಕೇವಲ ತೆನೆಯೇ ಮೂರುವರೆ ಫೀಟ್​​​ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು" ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)

ಕೆ.ಜಿ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆಗೆ 2 ಸಾವಿರ: "ನಾನು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬೀಜವನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹನಾದ ಔಷಧಿಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಜ್ಜೆಯಂತೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ಕೆ.ಜಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಲಾಭ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ" ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)

5 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ: ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ತಳಿ ನೋಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಬ್ಬೆರುಗು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿರೇನಗನೂರಿನ ರೈತ ಪ್ರದೀಪ್‌ಗೌಡ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೆಲೆ ಕೈಸೇರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 5 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ‌ಈಡೇರುವ ಮೂಲಕ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ.

TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)
TURKISH MILLET RAICHUR ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ MILLET CROP
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ: ತೆನೆಯ ಎತ್ತರವೇ 3 ಅಡಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧಡೆ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ: ಫಲಹೊತ್ತ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

TURKISH MILLETRAICHURಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆMILLET CROPಟರ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.