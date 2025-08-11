ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಗತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Farmer Shivagowda
ರೈತ ಶಿವಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025

Updated : August 11, 2025 at 3:49 PM IST

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕೂಡ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಜಾಣ ರೈತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆದಾಯದ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧುನೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ರೈತರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಧಕ ರೈತನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಗತ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನ ಕಥೆ. ಇವರೇನು ಕೃಷಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಗೊನೆ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕಡಲೆ, ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇತರ ರೈತರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ‌‌. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳ ಬಾಳೆ, ಮಾವು, ಪೇರು, ಸೇಬು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು, ಅವುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿದೆ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ (ETV Bharat)

75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಳೆ : ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕದಳಿ ಬಾಳೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೈನ್, ಹೂಬಾಳೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಬನಾನ, ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಳೆ, ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ಬರ್ಗಿ ಬಾಳೆ, ಉದಯ ಬಾಳೆ, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮಿಟ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ಮಂಥನ ಜೆ-9 ಬಾಳೆ, ರಾಜಾಪುರಿ ಬಾಳೆ, ಬೂದ ಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳಾದ ಬ್ಲೂ ಜಾವಾ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ನಾಮ್ ಡಾಮ್, ವೇರಿಗೇಟೆಡ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಡಾರ್ಪ್ ಬನಾನ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಬನಾನ ಸೇರಿ 75 ಬಗೆಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬಾಳೆ (ETV Bharat)

ದೇಶ, ವಿದೇಶದ 40 ಬಗೆಯ ಮಾವು: ಬಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಪಾನ್ ಮಿಯಾಜಾಕಿ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಕ್ಯೂಜಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಅಮೆರಿಕ ಟಾಮಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ರೆಡ್ ಐವರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನೂರ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಬ್ರೂನ್ ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಕಾಪತ್, ಚಾಂಗ್ ಮಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಹಾತೀರ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಕೇಸರ, ರತ್ನಾಗಿರಿ, ಆಪೂಸ್, ನೀಲಂ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಸೇರಿ 40 ಬಗೆಯ ಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರು ಹಣ್ಣು ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ರೆಡ್, ಡೈಮಂಡ್ ಗೋವಾ, ವಿಎನ್‍ಆರ್, ವೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್‍ನಂಥ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ತಳಿ, ಜೀವಿಲಾಸ್, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಪೇಧ್, ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೇರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸೇಬು, ಲಿಂಬು, ಚಿಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಗ : ಅಣ್ಣಾ ಸೇಬು, ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಆರ್ ಹರ್ಮನ್-99, ವಾಟರ್ ಸೇಬು, ರೋಜ್ ಆಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹನಿ 6 ತಳಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಷಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕೋಕೋನಟ್, ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಹೀಗೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ 10 ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಬುವಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಂಬು, ಸೂಜಿ ಲಿಂಬು, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಸಿಡ್‍ಲೇಸ್ ಲಿಂಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೆಜಿ ವೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮಮ್ಮಿ ಸಪೋಟಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಚಿಕ್ಕು, ಕಾಲಿಪತಿ ಸಫೋಟಾ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಕ್ಕು ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳು : ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಜಿಲ್‍ನ ಮಟೋವ, ಅಮೆರಿಕ ಅಭಿಯು, ಲಾಂಗನ್, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮನೀಲಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರೇಮಾನ್ ಚೆರ್ರಿ, ರೆಡ್ ಚೆರ್ರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಸೋಲಾ ಚೆರ್ರಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಎಗ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಬಟರ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಪಿನಟ್ ಬಟರ್, ಅವಾಕಾಡೊ, ಥೈಲೆಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಪೋಟಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಡುತ್ತಾರೆ.

awards
ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

10 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಸಿಗಳಿವೆ : ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಚೇಟ್ನಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ ಬದಾಮ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ರೆಡ್ ಸಿತಾಫಲ, ರಾಮಫಲ, ಅಮೃತ ನೋನಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರೆಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಜೆಬೋಟಿಕ್ಯಾಬಾ ಸಸಿ 10 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 500 ರೂ. ದರ ಇದೆ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ಸಸಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ : ತಮ್ಮದೇ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಬರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 250 ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ 10 ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು, ಅಜೋಲಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್​​​ನಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಪಾಠ : ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಜಮೀನು, ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಸಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.‌ ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಇವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ‌.

Awards received by farmer Shivagouda
ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಸಸಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ -ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊ.ನಂ. 8722141489 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮೋದಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇರಣೆ : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, 'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ತಳಿಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ಬಳಿಕ 50 ಬಗೆಯ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿದೇಶಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ‌. ಸಸಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ : 'ಬರೀ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಏಕ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ - 20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ' ಅಂತಾರೆ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ.

farmer-get-high-profit-in-agriculture-at-belagavi
ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಶಿವಗೌಡ (ETV Bharat)

ಶಿವಗೌಡ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ : ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ನಾನಾ ತರಹದ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಶಿವಗೌಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗೌಡ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾದರಿ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೋಟ : ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವಗೌಡ ಅವರ ತೋಟ ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಸಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ರೈತ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

