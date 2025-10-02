ETV Bharat / state

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಣಬರಗಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Organic farmer
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 5:45 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 6:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ : ಕಲಿತಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಬಾರ್ ಉದ್ಯಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ. 80ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ, ಸಫಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ. ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಣಬರಗಿ ನಿವಾಸಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದೂವರೇ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ತೆಂಗು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 22 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ‌ ಮಾವು, ಅರಿಶಿಣ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲು, ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಧೀರ್, ತುಷಾರ್ ಸೇರಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರುವ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಬಾರ್, ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್, ಕೆರೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ‌ ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕುವ ಅವರಲ್ಲಿನ ತುಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

farmer-earns-lakhs-by-doing-organic-farming-in-belagavi
ರೈತ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಡ್ಡೆ: ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 50 ತೆಂಗು, 30 ಮಾವು ಸೇರಿ ಹಲಸು, ಬಾಳೆ, ಸೀತಾಫಲ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿಣ, ಶುಂಠಿ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಲಿಂಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಟಾಕಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಾಡಪತ್ರಿ ಬೆಡ್, ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ತಾಡಪತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪೈಕಿ 11 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 850 ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 1 ಎಕರೆ ಅರಿಶಿಣ, 1 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಾ, 1 ಎಕರೆ ಅದ್ರಕ್, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದುಡ್ಡಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ : ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ, 'ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನವೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಬಾರ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮ ಕೈ‌ ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು‌ ಮಾಡಿದರು.

Organic farmer
ಕೃಷಿಕ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹಲವು ಸಾವಯವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ: ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅರ್ಜುನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.1966ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವು. ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಭೂಮಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ, ವಿಷ ಬೆಳೆದು, ವಿಷವನ್ನೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ನಿರೋಗಿ‌ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಗಳ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ.

ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ : ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಾಕು‌ ಮಾಡಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಾವಯವದಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಸಾಲದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

Organic farmer
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ : 4 ಅಡಿ ಅಗಲ, 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 8 ಸಿಮೆಂಟ್ ಟಾಂಕ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಡಿ ಅಗಲ, 30 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 30 ಬೆಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ, ಜಾನುವಾರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇವಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲ ಹೋದ ನಂತರ ಎರೆಹುಳು ಬಿಡಬೇಕು. ಐದನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? : 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸಲು 200 ಲೀಟರ್ ಬ್ಯಾರೇಲ್​​ನಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಆಕಳ ಸಗಣಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಗೋಮೂತ್ರ, 2 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, 2 ಕೆಜಿ ದ್ವಿದಳ ಬೇಳೆಗಳ ಹಿಟ್ಟು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಹಿತ 2 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿಸಬೇಕು. 16ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ‌. ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ‌. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡುತ್ತದೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Organic farmer
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಹೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ..? : ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ 10 ಕೆಜಿ ಕುಳ್ಳನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೇಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ 7 ದಿನ ಇಡಬೇಕು. 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯ ಬದಿಗೆ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಡಿಎಪಿ ಬದಲು ಹೈ ಪವರ್ ಡಿಎಪಿ : ಮೊಸರು, ದ್ವಿದಳ ಬೇಳೆಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾರೇಲ್​ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಣ್ಣ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 120 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು : 20 ಎಮ್ಮೆ, 2 ಆಕಳು ಸೇರಿ 30 ಜಾನುವಾರು, ನಾಲ್ಕೈದು ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಗಣಿ, ಹಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇವಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಟನ್​​ನಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಟನ್ ಶುದ್ಧ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಟನ್ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ 60 ಟನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 40 ಕೆಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Organic farmer
ರೈತ ನಾಗೇಶ ಮಾಯಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

'ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. 10 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಸಮ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಮುಚ್ಚಂಡಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಗೇಶ ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಣ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಇಚಲಕರಂಜಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಪುಣೆ, ಬಾರಾಮತಿ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಸಸಿ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಯಂತ್ರ ಸೇರಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲ ನಾಗೇಶ ಅವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾದರಿ' ಎಂದರು.

ನಾನೂ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ : 'ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 50 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೋಮನಾಥ ಪಾಟೀಲ.

Vermicompost
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್​ ಬೆಳೆ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ರೈತ

Last Updated : October 2, 2025 at 6:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPARTMENT OF AGRICULTUREVERMICOMPOSTಸಾವಯವ ಕೃಷಿBELAGAVIORGANIC FARMING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.