ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ಧಾರಾಕಾರ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ರೈತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ರೂಟರ್​​​​ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 10:49 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸತ್ತ ರೈತನೋರ್ವ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೂಟರ್​​​ ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರುಷ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಗೋವಿನಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬಿನ್​, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಂಪುರೋಗ, ಬೂದಿರೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದೆ, ಮುಳ್ಳುಸಜ್ಜಿ ಕಳೆ ಕಾಟವೂ ಸಹ ರೈತರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ ನಾಶ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಳೆ, ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆ, ಕಳೆ ಕೀಳಲು ಮಳೆ. ಹೀಗೆ, ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಆಲದಕಟ್ಟಿಯ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಿರ್ಜಿ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

"ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಹಿಂಗಾರಿಗಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಮಿರ್ಜಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ: "ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ನಮಗೆೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಮೀನಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ತರುವುದಿರಲಿ, ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಸಹ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂತಾಯಿತು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಾರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಹಣ ನೀಡಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ: ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

