ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಪತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 23, 2025 at 8:59 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಎಸಿಸಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಸಭಾಮಂಟದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಅತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಅಳಿಯ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಕಾನ್ (26) ಕೊಲೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯಾದರೆ, ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ (35) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ. ಫರ್ಜಾನ್ ಬಾನು (50) ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ತೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಷ್ಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿ ಮುಸ್ಕಾನಳಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಷ್ಕಾನಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮುಷ್ಕಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪರ್ಜಾನ್ ಕೂಡ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 8-10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೃತ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಪತಿ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಗಂಡನಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಪತ್ನಿಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪತಿ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕೊಡುಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ರಾಜಿ ಬಳಿಕ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಖಂಡ ಆಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಮುಜಾವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಮುಸ್ಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಫರ್ಜಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆಂದು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೀಂವುಲ್ಲಾ ಕಾಡಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದನವಾದರೆ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಹೀಗಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು