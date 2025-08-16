ETV Bharat / state

ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲ್ ಪ್ರಯೋಗ: ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲ್​ಗಳು ಪುಂಡ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದೆ.

Experiment with bottles mixed with blue water to prevent stray dog infestation
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬೆರೆಸಿರುವ ಬಾಟಲ್ ಪ್ರಯೋಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಶ್ವಾನಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶ್ವಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವ 'ನೀಲಿ' ಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್​ಗೆ ನೀಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಆ ಬಾಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲ್​ಗಳು ಪುಂಡ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿವೆ. ಮನೆ ಬಳಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ನೀಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಶ್ವಾನ: ಈ ರೀತಿಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 10ನೇ ತಿರುವಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ನೀಲಿಯ ಬಾಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಮನೆ‌ ಮಲೀಕರು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಟಲ್‌ ಇರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾಯಿಗಳು ಇತ್ತ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀನಿ ಎಂಬುವರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಶ್ವಾನಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಳ, ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ: ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಸ್ಟೀನಿ‌ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಟಿಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಮನೆ ಬಳಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಮನೆಮುಂದೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನೀಲಿಯನ್ನು ನೀರಿ‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್​ನ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಿಗಳು ಎರಡು ವಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ನಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ವಾನಗಳು ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ,‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕುತ್ತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ: ಹೌದು, ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಡಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ‌"ಕಡುನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾಯಿ ಕಾಟ ಎಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲ್ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಹೆದರಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕುತ್ತೆ ಎಂದು ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಶ್ವಾನಗಳು ಹೆದರುತ್ತವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಡುನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ನಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕುವುದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ನಾಯಿಗಳು ಹೆದರಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ನಾಗಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಬಳಿ ನೀರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಯಿಗಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ನೀಲಿ (ಉಜಾಲ)ಬೆರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ನಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

