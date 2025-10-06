ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಿಎಂ & ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವಿ ಕಾರು: ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡಲು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ POLLUTION CONTROL BOARD BENGALURU CM SIDDARAMAIAH
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಿಎಂ & ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವಿ ಕಾರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 1:16 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಓಡಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೂ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ POLLUTION CONTROL BOARD BENGALURU CM SIDDARAMAIAH
ಇವಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ (ETV Bharat)

ಹೈ ಎಂಡ್ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಯುವಿ ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಇವಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ "ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಇವಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಇವಿ ವಾಹನ ಸೂಕ್ತ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಇವಿ ವಾಹನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವಿ ವಾಹನ‌ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾರೂ ಇವಿ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಿ ವಾಹನ‌ ಬಳಸುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಇವಿ ಕಾರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇವಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ: ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟು 68 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 68 ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 7,67,25,498 ಆಗಿದೆ.

ಮೆ. ಮಹೇಂದ್ರಾ & ಮಹೇಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 48 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬುಲೆರೋ ನಿಯೋ ಎನ್ 4 ಮತ್ತು ಎನ್ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಇರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರುವ ವಲಯ ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಬನ್​ ಡೈಆಕ್ಸೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 16 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುತ್​ ಚಾಲಿತ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್​ ಯು ವಿ 400 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಡಳಿಯ ವಲಯ ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 04 ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ BS IV ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ Air Quality Monitoring Equipment ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಹೊಸ 68 ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ 49 ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 5,67.04.003 ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಬರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ 19 ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1,99,34,998 ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು National Clear Air Quality Programme ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಟಾ, ಕಿಯಾದಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾವರೆಗೆ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

