ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಲಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿಂದಾಗಿ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಗುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

BEST TEACHER AWARD BELAGAVI ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ
ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಲಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read

ಬೆಳಗಾವಿ: ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರ ಕಾಯಕದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

’’28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾನನದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಕ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.

ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಲಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 53 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮವು ನೆಟವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ, ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇರದ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರದ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸತತ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

BEST TEACHER AWARD BELAGAVI ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನಗೆ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ, ಜಿಗಳಿ ಕಾಟದೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಮಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಮಣಿಯ ದೀಪದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಜೀವನದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಊರಿನ ಜನರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ದರು. ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು.

ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ.

BEST TEACHER AWARD BELAGAVI ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ETV BHARAT IMPACT

