ETV Bharat / state

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ ಏಕೆ? ಏನಂತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್ - NIGHT TRAFFIC IN BANDIPUR

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 6, 2025 at 8:26 AM IST | Updated : April 6, 2025 at 8:57 AM IST 3 Min Read

ವರದಿ : ಮಹೇಶ್ ಮೈಸೂರು : ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎರಡು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೊಂಡಿಯಂತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ 766 ಹಾಗೂ 212 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾದ್ದು ಹೋಗಲಿವೆ. ಇವು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2004 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat) ಈ ಮಧ್ಯ 2009ರಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರವನ್ನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಅನುವಿಗೆ ಮನವಿ : ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಅನ್ವಯ ಭಾನುವಾರ ಬಂಡೀಪುರ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ (ETV Bharat) ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವೇಕೆ? : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಆರ್ಯನ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಂಬೂರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಂಡೀಪುರ ಉಳಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ (ETV Bharat) ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್ ಹೇಳುವುದು ಏನು? : ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 17 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್​ಗೆ 4 ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಡು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡು ಜೀವ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ. ಕೀಟ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಿಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ : ನಿರಂತರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆರೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಯಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಗುರಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅವುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವು ಜೀವಿಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು (ETV Bharat) ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಾಯ : 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ, ಕಾಡು, ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗ ಕೇವಲ ಶೇ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದರಷ್ಟು ನೀಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಅನಾಗರೀಕತೆ. ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹತೆಯಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಳಕಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮೂರ್ಖತನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು. ಬಂಡೀಪುರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಒಂದೊಂದು ಕಾಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಕಾಡು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ - ಮುದುಮಲೈಕಾಡು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5,500 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕಾಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಮೆರಿಕ ಲಕ್ಷ - ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮರಕ್ಕೆ ಬೌಲ್​​ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯ: ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ - PROVIDING WATER FOR BIRDS

ವರದಿ : ಮಹೇಶ್ ಮೈಸೂರು : ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎರಡು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೊಂಡಿಯಂತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ 766 ಹಾಗೂ 212 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾದ್ದು ಹೋಗಲಿವೆ. ಇವು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2004 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat) ಈ ಮಧ್ಯ 2009ರಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರವನ್ನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸಾಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಅನುವಿಗೆ ಮನವಿ : ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಅನ್ವಯ ಭಾನುವಾರ ಬಂಡೀಪುರ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ (ETV Bharat) ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವೇಕೆ? : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಆರ್ಯನ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಂಬೂರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಂಡೀಪುರ ಉಳಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ (ETV Bharat) ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್ ಹೇಳುವುದು ಏನು? : ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಿಂದ 17 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್​ಗೆ 4 ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಡು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡು ಜೀವ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ. ಕೀಟ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಿಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ : ನಿರಂತರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆರೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಯಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಗುರಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅವುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವು ಜೀವಿಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು (ETV Bharat) ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಾಯ : 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ, ಕಾಡು, ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗ ಕೇವಲ ಶೇ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದರಷ್ಟು ನೀಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಅನಾಗರೀಕತೆ. ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹತೆಯಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಳಕಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮೂರ್ಖತನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು. ಬಂಡೀಪುರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಒಂದೊಂದು ಕಾಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಕಾಡು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ - ಮುದುಮಲೈಕಾಡು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5,500 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕಾಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಮೆರಿಕ ಲಕ್ಷ - ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮರಕ್ಕೆ ಬೌಲ್​​ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯ: ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ - PROVIDING WATER FOR BIRDS

Last Updated : April 6, 2025 at 8:57 AM IST