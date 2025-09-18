ETV Bharat / state

ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ; ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

vachanananda-swamiji
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು : ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದವರು ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಿದೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

1,400 ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ 1,561 ಜಾತಿಗಳು ಆಯ್ತು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲಿಂಗಾಯತ, ಮಡಿವಾಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ, ಇದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ ಬೇಡ. ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ವರದಿ ಬರಲಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸಮೀರ್​​ಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮುಲ್ಲಾ ಸಮೀರ್​​ಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಈಗಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರ. ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಒಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೂಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್​​ಐಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ವರದಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂದ್ರು, ಅದು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಡ: ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರೆಸೋದು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಾತಿ ಗಣತಿ: 'ಧರ್ಮ' ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ಬಿರುಕು'

For All Latest Updates

TAGGED:

LINGAYAT PANCHAMASALISOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEYವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿMYSURUVACHANANANDA SWAMIJI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.