ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಇಫ್ಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನಿಗೆ 17.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನು ಮೋಸ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಯುವಕ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನೀಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, IFFCO ದಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ದೂರುದಾರರ ಇ-ಮೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೊತ್ತವೆಂದು 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್, ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ದೂರುದಾರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 17,60,810 ಹಣ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್: ಇದಾದ ನಂತರ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 10ರಂದು ದೂರುದಾರರ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ನ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ.11ರಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿ ನೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಂಚಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ರವಾನೆದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಿಚ್ದ್ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಮೋಸದ ಜಾಲ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅವರು, ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
