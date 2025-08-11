ಬೆಂಗಳೂರು: ಸತತ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದೇಶಿ ಜೀವಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
4 ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆಗಳಾದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಗೌರಿ, ಏಳು ವರ್ಷದ ಶೃತಿ, 5 ವರ್ಷದ ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡಾನೆಯನ್ನು ಜಪಾನಿನ 'ಹಿಮೇಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್'ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನಾಲ್ಕು ದೈತ್ಯ ಆನೆಗಳು ಸತತ 20-25 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಪಾನಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಸಾಕಾದ ಕಾನ್ಸೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಸರಕು ವಿಮಾನ B777-200F ದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
6 ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ: ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಟೊಯೊಹಾಶಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 3 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಜಪಾನ್ಗೆ ಆನೆಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮೇಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ವರು ಪಾಲಕರು, ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವುತರಿಂದ ತರಬೇತಿ: ಆನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸುರೇಶ್ ಯಾನೆ ಐಪಿಎಸ್, ಬಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಾಳಪ್ಪ, ದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಆನೆ ಮಾವುತರು ಇನ್ನೂ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆನೆಗಳ ಪಾಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನಿನ ಮಾವುತರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನಿನಿಂದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಆನೆ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವುತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ, ಅವುಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಆನೆ ಪಳಗಿಸುವ ಜಪಾನ್ನ ಮಾವುತರು: ಭಾರತೀಯ ಮಾವುತರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಆನೆಗಳ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನಿನ ಮಾವುತರು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕುಳವೂ ನೀಡದಂತೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾವುತ ಹಣ್ಣು ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಮಾವುತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆನೆ ಅರಿತೊಡನೆ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆನೆಗಳು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಪೀಪಿ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದಾಗಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋರು ದನಿಯಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪೀಪಿ ಊದುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೆ ಕಾವಲಿನಲ್ಲೂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲಕರು ಇಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಮರಗಳೆಡೆಗೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವುಗಳ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಜಪಡೆಯ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆಯೇ ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮೂಲದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅನಂತರ ಜಪಾನಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೇಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬೃಹತ್ ಶೆಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸು ಫ್ಯಾನ್, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಆನೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಪಾಗಿ ನೀರಿಗಿಳಿದು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಆನೆಗಳಷ್ಟೇ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಟೊಯೊಹಾಶಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 3 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಜಪಾನ್ಗೆ ಆನೆಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಟೊಯೋಹಾಶಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಆನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಬದಲಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಅಷ್ಟೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತ್ತ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏಪ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಪೆಚಿನೋ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಗರದಾಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಡೀ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನೆಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ.
