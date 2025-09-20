ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: 600 ಕೆ.ಜಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸೈ ಎಂದ ಸುಗ್ರೀವ
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗೆ 600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾನೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ತಯಾರು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ 43 ವರ್ಷದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ 280 ಕೆ.ಜಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 600 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೇರಿಸಿದರೂ ಕೊಂಚವೂ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಅನುಭವಿಯಂತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸುಗರೀವ ತಾಲೀಮು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ.
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಜೆ 4.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು, ಮಹೇಂದ್ರ, ಸುಗ್ರೀವ, ಗೋಪಿ, ಭೀಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ರೂಪ, ಧನಂಜಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಕಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ತಾಲೀಮು: ತಾಲೀಮು ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯೂ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸುಗ್ರೀವ ನೇತೃತ್ವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ, ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಸಂಜೆ 4.45ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರಬಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವ, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿದ. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮು ಪೂರೈಸಿ, ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಮಾವುತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೆರೆಸಲು ತಾನೂ ಶಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ.
ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ: ನಗರದ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೂ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಸುಗ್ರೀವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಗಜಪಡೆಯನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ಜನ, ಮಳೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನಂದಪಟ್ಟರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮಿನ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಆನೆ: ಲೈನ್ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮು ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಸಹಿತ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮು ಸೆ.15ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಸುಮಾರು 700 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸೆ.17ರಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ. ಇಂದು ಮೂರನೇ ಆನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೂರು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಐ.ಬಿ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಅಭಿಮನ್ಯು, ಮಹೇಂದ್ರನ ನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಜೊತೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿ, ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆಜಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
