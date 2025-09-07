ETV Bharat / state

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

elderly-man-loses-rs-1-lakh-after-watching-fake-video-clip
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿದ್ದ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (64) ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದವರು. ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ವಂಚಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಡು ಆಸೆಗೊಳಗಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದನ್ನು ಡೌನ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಂಚನೆ: ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ವೃದ್ಧನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 22 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 1.04 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು ಹಣ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,287 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 861 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 22,472 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ 2,515 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. 2025ರಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 1,287 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ 6.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಕೇಸ್​ಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 3,257 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 23 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ, 3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

