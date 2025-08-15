ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಮನೆ; ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ - ELDERLY COUPLE RESCUED

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Elderly-couple-rescued
ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 4:23 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶೇಖ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ (85), ನೂರ್ ಜಹಾನ್ (76) ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ.

ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಡೀ ಮನೆ ತೇವಾಂಶಗೊಂಡು (ಹಸಿಯಾಗಿ) ಬಿದ್ದಿದೆ.

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ ಕೌಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಜ್ಜ ಶೇಖ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಶೇಕ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್, ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಜೀವಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾದಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಶೇಕ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್, ಅಜ್ಜಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಮನೆ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Rescue operations
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೌಸರ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು : 'ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು. ಏನು ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಇನ್ನೋರ್ವನನ್ನು ಕರೆದೆ, ಅವನು ನಾನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಅಜ್ಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಆರ್​​ಐ ಆಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಜ್ಜನ ಮಾತು : ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಶೇಖ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಮನೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ಗೋಡೆ ಮಗಲಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರದ್ದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಬಿದ್ದಿದೆ‌' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

