ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿ 8 ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿ 8 ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2025 at 11:22 AM IST

ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ, ಆಂಕೋ ಸರ್ಜರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನ್ಯೂರೋಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 8 ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ‌ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.‌ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ‌ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.‌ ಈಗ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನರರೋಗ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

  • ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ
  • ನೆಫ್ರಾಲಜಿ
  • ಯೂರಾಲಜಿ
  • ಆಂಕೋ ಸರ್ಜರಿ
  • ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ನ್ಯೂರೋಲಜಿ
  • ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ

ಈ ಸೇವೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ: ಮೂತ್ರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸರ್ಜರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ 1932ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೆಕ್ ಗನ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹೆಸರಿಡಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು. ಮಲೇರಿಯಾ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ವಕ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ‌ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಈಗ ನೂರಾರು ವಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಕ್ ಗನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

2006-07ರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಈ‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಟ್ಟು 950 ಬೆಡ್​ಗಳ ಸಾರ್ಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಒಳ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2-3 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 28 ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪತ್ಯೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,750 ವಿವಿಧ ಆಪರೇಷನ್​ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 2000 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ-ಪುಟ್ಟ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 250 ಕಣ್ಣಿನ ಪೂರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,200 ರಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 750 ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಭೋಧಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ.ಟಿ.ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, "ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ, ಆಂಕೋ ಸರ್ಜರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಎಂಬ 8 ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಎಬಿಆರ್​ಕೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ 'ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್': ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!

ETV Bharat Logo

