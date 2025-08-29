ETV Bharat / state

ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅನಿಲ್​ಗೌಡಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರಕರಣ - CASE REACHES HIGH COURT

ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಕೀಲನಾಗಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲನಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸದಂತೆ ಇಡಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಲ್​ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೋರಿದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : August 29, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಕ್ರಮ ಆನ್​​ಲೈನ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್​​​​ಲೈನ್​ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ವಕೀಲರೂ ಆಗಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಎಚ್. ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚ್ಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ಧ ಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆ.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲನಾಗಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಯ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನಿಲ್ ಗೌಡಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಕೀಲನಾಗಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲನಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸದಂತೆ ಇಡಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಇಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೇವಲ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರ ವಕೀಲನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಗೌಡಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲನಾಗುವ ಮುನ್ನವೂ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲನಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿರೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆ.1ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.22 ಮತ್ತು 23ರಂದು ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ಮನೆ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ.24ರಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ.25ರಂದು ಸಮನ್ಸ್​​ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ತಾವು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 20(3) ವಕೀಲರಿಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎದುರು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದಿರಲು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ED SUMMONS ANIL GOWDA HIGH COURT ಅನಿಲ್​ಗೌಡಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ BENGALURU CASE REACHES HIGH COURT

