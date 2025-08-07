Essay Contest 2025

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮ: ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿವೆ ಈ ರಾಖಿಗಳು - ECO FRIENDLY RAKHI

ಈ ರಾಖಿಗಳು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿವೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 2:38 PM IST

4 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಬ್ಬ. ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2025ರಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡನಾಟ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಸಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕೇವಲ ಸಹೋದರತ್ವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಕಲಾವಿದ ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ರಾಖಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾದ 'ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಖಿಗಳು' ಈ ವರ್ಷದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಿವೆ.

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮ: ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿವೆ ಈ ರಾಖಿಗಳು (ETV Bharat)

ಆಚರಣೆಗೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಪರ್ಶ: ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಟಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರಾಖಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.

ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ಬೀಜ-ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಾಗದದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಯಲ್ ಅ​​ನ್ನು ರಾಖಿಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ರಾಖಿಯ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ, ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಖಿಗಳು ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಖಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಂಧವು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಲಿದೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ: ಈ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಖಿಯು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರಾಖಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಖಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನರು ಈ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ನಡೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಖಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿತಿನ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜ (ETV Bharat)

ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತಿನ್ ವಾಸ್, ''ಈ ಸಲದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ (ಕೊಕೊ ಪೀಟ್) ಡಯಲ್ ರಚಿಸಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯ ದಾರ ಬಳಸಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸು ಮೊದಲಾದ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿ (ETV Bharat)

ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರು ಈಗಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು (ETV Bharat)

ಜೊತೆಗೆ, ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿಗಳು (ETV Bharat)

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕೇವಲ ಸಹೋದರತ್ವದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇಪರ್ ಸೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

