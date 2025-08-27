ETV Bharat / state

ಪಂಢರಪುರ ತುಳಸಿ, ಜಪಮಣಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ - GANESHA IDOL MADE FROM GARLANDS

2057 ಜಪಮಾಲೆಗಳ 2.17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

BELAGAVI ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ GANESH CHATURTHI 2025 GANESHA IDOL
ಪಂಢರಪುರ ತುಳಸಿ, ಜಪಮಣಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2025 at 10:06 AM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​. ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆರಾಧಕರು, ಸಂತರು, ತುಳಸಿ, ಜಪಮಣಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಘಟ್ಟ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು 2057 ಮಾಲೆಗಳ 2.17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 120 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೃಹದಾಕಾರಾದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂಟಪಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಬೆಳಗಾವಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಾನಾವಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಜಪಮಣಿ ಮತ್ತು‌ ಕಮಲಘಟ್ಟ(ಕಮಲಬೀಜ) ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ 8.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಕರ್ಷಕ ಗಣಪ‌ ಇಂದಿನಿಂದ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಮಾರುತಿ ಕುಂಬಾರ ಅವರು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಜಪಮಣಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಘಟ್ಟ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾ ಮತ್ತು‌ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ, ಅವನಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಂದ್ರ ನಂದೇಶ್ವರ, ಸಚಿನ ನಂದೇಶ್ವರ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ, ವೃಷಾಲಿ ಭಾತಕಾಂಡೆ, ಸುನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಹಗಲುಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಕ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 10.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿ 1,875 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, 1 ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 108 ಮಣಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 2,02,500 ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳು. 180 ಮಾಲೆಗಳ 14,400 ಜಪಮಣಿಗಳು. ಅದೇರೀತಿ 2 ಕಮಲಘಟ್ಟ ಮಾಲೆಯ 216 ಮಣಿಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2057 ಮಾಲೆಗಳ 2,17,116 ಮಣಿಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಅರಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಷ್ಟಗಂಧ ಬಳಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಇಡೀ ದೇಹ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮಣಿಗಳಿಂದಲೇ ರೂಪಗೊಂಡಿವೆ. ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗಲು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ ತಯಾರಿ: ನಾನಾವಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2012ರವರೆಗೂಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದ ಇವರು 2013 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಪೇಪರ್ ಕಪ್, ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳು, ಬದಾಮ್-ಕಾಜು-ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಣಪ, ಮರಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೋದಕ, ಹೆಸರು-ಚನ್ನಂಗಿ-ಕಡಲೆ-ಚೌಳಿಕಾಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಬುದಾನಿ-ಶೇಂಗಾ-ವರದಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ‌ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಪೋತದಾರ, "11 ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನ ಕರಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಶೇಷಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಾವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ 1-2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಡಾಲ್ಬಿ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

"2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಏಳೆಂಟು ಜನರು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶನನ್ನು‌ ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ‌ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು, ಮೂರ್ತಿ‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಂದ್ರ ನಂದೇಶ್ವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಾರದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

BELAGAVI ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ GANESH CHATURTHI 2025 GANESHA IDOL
BELAGAVI ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ GANESH CHATURTHI 2025 GANESHA IDOL
BELAGAVI ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ GANESH CHATURTHI 2025 GANESHA IDOL
TAGGED:

