ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ: ಕುಂದಾನಗರಿ ಕಲಾವಿದನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಳೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕ ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆನಂದಾಚೆ ಅವರು ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 7:42 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕರು ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನನ್ನೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಅಪರೂಪ. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನ್ಯೂ‌ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆನಂದಾಚೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ‌ ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ.

11.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, 31 ಕೆ.ಜಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚು, 12 ಕೆ.ಜಿ ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟಿಟವಾಳ ಮಾದರಿ ಗಣಪತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, 45 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು‌ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಂಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ನುಚ್ಚನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದಾಚೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹವ್ಯಾಸ. ಸುನೀಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯಿಂದ ಈ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹುಣಸೆಬೀಜ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವುಗಳು, ಮರಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​, ವಾಲ್ನಟ್​, ಸಾಬುದಾನಿ, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ: ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಾಸು ಸಮಯ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿ, ಪುತ್ರರಾದ ಸಮರ್ಥ, ಯಶ್, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬಾಬಾಜಿ ಹಟ್ಟಿಕರ, ಸಂತೋಷ ವಸ್ತ್ರದ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸುನೀಲ್ ಆನಂದಾಚೆ ಅವರಿಗೆ ನುಚ್ಚಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ‌ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಲಾಭದ ಆಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ: ಈ ವೇಳೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದಾಚೆ, ನಾನು ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜನರು ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ‌ ಆಗುವ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ: ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್.‌ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ ಗಣಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಜನ ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಆನಂದಾಚೆ.

ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ್ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು: ಸಂತೋಷ ವಸ್ತ್ರದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುನೀಲ್ ಆನಂದಾಚೆ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚೌತಿ ಆಚರಿಸಿ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಇವರು ಗಣಪತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸೇವೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪನ ಪೂಜಿಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸದೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸುನೀಲ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಹಟ್ಟಿಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಕೋಲೇಟ್, ಹುಣಸೆಬೀಜ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಮಾಳಿ‌ ಗಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಘನ್ ಲಂಗರಕಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.

