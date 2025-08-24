ETV Bharat / state

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ - ECOFRIENDLY GANESH CHATURTHI

'ಪ್ರಕೃತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ' ಎಂಬ ನೂತನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 11:34 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ(ಧಾರವಾಡ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು 'ಪ್ರಕೃತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸದೆ ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಶೀದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮರುಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಹಾಗೂ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ (ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ) ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಮುಕ್ತ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್​​ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ETV Bharat)

"ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಮುಕ್ತವಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ‌ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಜಾಗೃತಿ: "ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದಿನೆ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಇಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ನಗರದ ಈದ್ಧಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಬಾಟಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಲೋಹಿಯಾ ‌ನಗರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣರಹಿತ ‌ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್‍ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು QR​ ಕೋಡ್‍ ಅಥವಾ (www.ecobhaktihdmc.com) ಬಳಸಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್​ 25ರ ನಂತರ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಇಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಘ್ನೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್​ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಭಿಯಾನದ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

