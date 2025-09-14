ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರೆಷ್ಟು?
ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಆರ್(ADR) ಮತ್ತು ಎನ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ(NEW) ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಚ್ (ಎನ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಟ್ಟು 5,204 ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1,107 ಅಂದರೆ ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಒಟ್ಟು 604 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 141 ಅಂದರೆ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 403 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.32 ಅಂದರೆ 129 ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 360 ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಅಂದರೆ ಶೇ.27 ಅಂದರೆ 96 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 326 ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 94 ಅಂದರೆ ಶೇ.29 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಪಾತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 255 ಸದಸ್ಯರ (ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿ) ಪೈಕಿ ಶೇ.34 ಅಂದರೆ 86 ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಶೇ.32 ಮತ್ತು ಶೇ.29 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶ:
- ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಶೇ.23 ಅಂದರೆ 141 ಮಂದಿ) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಶೇ.18 ಅಂದರೆ 43 ಮಂದಿ)
- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (ಶೇ.29 ಅಂದರೆ 94 ಮಂದಿ) ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (34 ಅಂದರೆ 86 ಮಂದಿ)
- ಪೂರ್ವ/ಈಶಾನ್ಯ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ (ಶೇ.27ಅಂದರೆ 96 ಮಂದಿ) ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ (ಶೇ.9 ಅಂದರೆ 13 ಮಂದಿ) ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು:
|ರಾಜ್ಯಗಳು
|ಒಟ್ಟು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು
|ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದವರು
|ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|1.
|ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
|604
|141
|23%
|2.
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|403
|129
|32%
|3.
|ಬಿಹಾರ
|360
|96
|27%
|4.
|ಕರ್ನಾಟಕ
|326
|94
|29%
|5.
|ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
|255
|86
|34%
ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಬಲ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು:
|ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರು
|ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು
|ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು
|ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು
|ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|309
|85
|28%
|17
|9
|53%
ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಪುರುಷ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅನುಪಾತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್, ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್, ಇ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ, ರೂಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರ ಪಕ್ಷವಾರು ವಿವರ:
|ಬಿಜೆಪಿ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
|ಜೆಡಿಎಸ್
|ಪಕ್ಷೇತರ
|ಇತರೆ
|ಒಟ್ಟು
|ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು
|6
|7
|1
|-
|-
|14
|ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು
|1
|1
|-
|-
|-
|2
|ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
|4
|8
|1
|1
|-
|14
|ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
|11
|46
|6
|-
|1
|64
- ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 14 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.
- ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ 14 ಮಂದಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 224 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 64 ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, 94 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 22 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು:
ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ: ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಳಿಯ.
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ: ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ. ಬಿಎಸ್ವೈ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ: ಇವರ ಅಜ್ಜ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 1992–1994 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು (1962, 1967, 1978, 1983). ಸಾಗರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಇವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು 1996 ರಿಂದ 1997 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1994 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಹೋದರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ (2019) ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ (2023) ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್: ಇವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಅಳಿಯ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವ.
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ: ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು 2008ರಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಎಲ್.ಎ.ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರ.
ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್: ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ (1984, 1989, 1996, 1999) ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ದತ್ತು ಪುತ್ರ.
ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ: ಇವರು ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಎಲ್.ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಎಲ್.ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್: ಇವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಸೊಸೆ. ಪ್ರಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್: ಇವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್.ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ.
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ: ಇವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಹೋದರ. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ತಂದೆ.
ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ: ಇವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ತಂದೆ.
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ: ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ.
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ: ಇವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ.
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್: ಇವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪತಿ.
ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ: ಇವರು ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಎಲ್. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ.
ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ: ಇವರು ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ: ಇವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಹೋದರ.
