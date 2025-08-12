ಮೈಸೂರು: ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ 9 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕುಂಕುಮದ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಆರಂಭ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಿದು ಎಂದರು.
ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಖುಷಿ ವಿನು ಮಾತನಾಡಿ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾವನೆ ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರ ನಡುವೆ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ತರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
