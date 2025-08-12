ETV Bharat / state

ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - RAKSHA BANDHAN CELEBRATION

ಗಜಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭದ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

RAKSHA BANDHAN CELEBRATION
ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 7:59 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ 9 ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕುಂಕುಮದ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಆರಂಭ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಿದು ಎಂದರು.

ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಖುಷಿ ವಿನು ಮಾತನಾಡಿ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾವನೆ ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರ ನಡುವೆ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ತರಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗಜಪಡೆ

