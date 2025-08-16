ETV Bharat / state

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ ಪೂಜ್ಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ - SHARANABASAVAPPA APPA LAST RITES

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5-30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿಭೂತಿ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ ಪೂಜ್ಯ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಿ (ETV Bharat)
ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ, ಅಕ್ಷರ ಹರಿಕಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5-30ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.23ಕ್ಕೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ ಪೂಜ್ಯ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸರಕಾರದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಡಾ. ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಪಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯನ್ನು ಐದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಡೊಳ್ಳು, ಬಾಜಾ, ಬಜಂತ್ರಿ, ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭೂತಿ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ತಂದೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೇಠ, ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಪರುಷ ಬಟ್ಟಲು ಪುತ್ರ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 5050 ವಿಭೂತಿ, 5 ಸಾವಿರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

