ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ: ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೈದ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರನ ಪರಿಚಯ - SHARANABASAVAPPA APPA LIFE

60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 10:59 AM IST

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಪ್ಪಾ ಅವರು ಸಾಗಿಬಂದ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗೋದುತಾಯಿ ಅವ್ವ ಅವರಿಗೆ 14-11-1935ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರನ್ನು ಜೀವನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅವರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್​​ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)

ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗುಳನಾಗಾವಿ ಪಟ್ಟದೇವರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಬಿಎ ಪದವಿವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಮುಗಿಸಿದರು. 1972-74ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ (ETV Bharat)

1993ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಿಧನ: 17-02-1957ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ಆನೂರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗಳಾದ ಕೋಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಡಾ. ಅಪ್ಪಾಗೆ ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು. ಡಾ. ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೋ.ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಹಾಗೂ ಗೋದಾವರಿ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕೋಮಲಾದೇವಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ 23-03-1993ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಹಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)

2ನೇ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ: ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಿಧನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಬಸವಮ್ಮ ದೇಶಮುಖ ವಡಗಾಂವ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವ್ವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1993ರ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಾನಿ, ಕುಮಾರಿ ಕೋಮಲಾ, ಕುಮಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಚಿ.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿ.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಅವರು 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)

ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರ ಬಿರುದು: 1983ರಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾ. ಅಪ್ಪಾ, 1963ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1996ರಲ್ಲಿ "ದಾಸೋಹ ಜ್ಞಾನರತ್ನ" ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪಾಕ್ಷಿಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 21 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, "ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: 1973ರಿಂದ 2017ರ ವರೆಗೆ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ 9ನೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)

26 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ, ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ: ಡಾ.ಅಪ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1988), ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (1992), ಕಲಾಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 26 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 2019ರ ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು.

ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ (ETV Bharat)
