ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ತಡೆಗೆ ಶ್ವಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5.51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಶ್ವಾನಪಡೆಯ 10 ಶ್ವಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1.08 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 128.20 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಶ್ವಾನದಳವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

Northern Railway RPF seized ganja
ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 7:38 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ‌.ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಸಾಗಣೆದಾರರ ಸಮೇತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ (ಆರ್‌ಪಿಎಫ್) ಶ್ವಾನ ಪಡೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನಪಡೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5,51,96,180 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 691 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 43 ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳ ರಚನೆ: ಈ ಮೊದಲು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿರುವ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾರರು, ರೈಲಿನಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜತೆಗೆ ರೈಲುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪಡೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ವಾನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೈಲು ಹಾಗೂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ (ETV Bharat)

ವಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಶ್ವಾನದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಶ್ವಾನದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ತೆಕನಪುರನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್(ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ)ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಜೋನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೊದನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಜೋನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಾಗ್ಸ್‌ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಶ್ವಾನಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ‌ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 5.51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 691 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, 43 ಜನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‌ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಶ್ವಾನಪಡೆಯ 10 ಶ್ವಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1.08 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 128.20 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಶ್ವಾನದಳವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 9 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಾರ್ಕೋಸ್ ಅಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ‌ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಗೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಬ್ಯಾಗ್​ ತಪಾಸಣೆ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದರು.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನ ಪಡೆ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್​, ಒಂದು ಡಾಬರ್‌ಮನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟಿಯನ್ ಶೆಫರ್ಡ್‌ ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್​, ನಾಲ್ಕು ಬೆಲ್ಡಿಯನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಗಂಡು ಶ್ವಾನಗಳಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರೈಲು ಸೇವೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ತರಬೇತಿ‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ‌ ಜತೆಗೆ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಶನ್​ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

