ಮೈಸೂರು: ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು - DOCTORS SAVES TWO BABIES LIFE

ಮೈಸೂರಿನ ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 7:44 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸವದ ಅವಧಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಿಶುಗಳು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಮಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್‌ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಕೇವಲ 29 ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡು ಶಿಶು ಜನಿಸಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು (ಸಿವಿಯರ್​ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಗ್ರೋಥ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್). ಶಿಶು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 480 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಕೇವಲ ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಗಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದರು.

ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು (ETV Bharat)

ಶಿಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತೊಂದರೆ(ಆರ್‌ಒಪಿ ಹಂತ 3) ಮುಂತಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶ, ತಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗರ್ಭಾಶಯದೊಳಗಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಐಸಿಯು ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಬಿ. ಚೇತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಂಡು ಮಗು ಪ್ರಸವದ ಅವಧಿಗೂ 15 ರಿಂದ 16 ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಜನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಶಿಶು ಕೇವಲ 750 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇತ್ತು. 23 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಶೇ.11 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಶುವನ್ನು 84 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎನ್ಐಸಿಯು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮದರ್‌ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಜೆ. ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್, ಡಾ. ಸುಹೇಮ್ ಇದ್ದರು.

Doctors saves two babies
