ಸಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ತೆಗದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳೇನು?
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕೆಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : September 27, 2025 at 10:07 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತರ್ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಇಲಾಖಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್.ಕೆ.ಮಿಶ್ರಾ, ನಗರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ನರಸಿಂಹನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತ್ರತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು DULT ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, utilities shifting ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-15 ರೊಳಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ Fast tag ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಆರ್.ಕೆ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಸದ ರಾಶಿಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು, ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1.2 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು (82% ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು) ಇದ್ದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ 1,194 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಹಿತ (No Parking) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ಆಯುಕ್ತರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಿಯವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆದಾಯ ಹಾಗು ಅನುಶಾಸನ ತರುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 14 ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಒದಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ (One City- One card): ಮೊದಲ/ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ (First and last mile connectivity) ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಎಂಡಿರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು (real-time data) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈವಾಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ PPP ಮೂಲಕ 78 ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜಿಬಿಎಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ತುರ್ತಾಗಿ ಡ್ರೈವಾಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು Expression of Interest (EOI) ಕರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಿಬಿಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ 174 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಬಿಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ (Contract Management) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀತಿ: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ brushing ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ overhead cables ಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರು ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಬಿಎ ಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ: ಕಸ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು/ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಬಿಎಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಿ & ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಷನ್ 'ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ' - 2026 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ : 90 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ: ಜಿಬಿಎಯು 1600 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 2ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು "ನನ್ನ ರಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ/ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 3ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
- ಸುರಕ್ಷಾ- 75 ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಪೋಲೀಸರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನ
- ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು KIADB ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ
- ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು ಬಸ್ ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸೂಚನೆ
- ಜಯದೇವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರು ಮೇಲ್ವೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು (feasibility report) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ
- ಮಾರ್ಚ್-2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದ ಗಣತಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ