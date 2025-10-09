ಜಿಬಿಎಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದೇಶ; ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಜಿಬಿಎಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2025 at 8:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುವಾರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಜಿಬಿಎ ಐಪಿಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ವೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 48 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರಾಗಿದ್ದು, ಜನಗಣತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 600 ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ನೌಕರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಾನವನ್ನಲ್ಲ': ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಘದ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ವಿಶೇಷಚೇತನ ನೌಕರರನ್ನು ಗಣತಿದಾರರ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಬಿಎಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಆದರೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2016ರ ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಘವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಕೃಪೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಬಯಸುವ 48 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನಳಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ - ರವಿ ಕುಮಾರ್ : ಸಂಘದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂಧ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ, ನಾವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ-ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅಂಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವರದಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಆವರಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಘವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅ.18 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ