ಧಾರವಾಡ: ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಡಾ. ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅಂತಿಮ ನಮನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜು

ಧಾರವಾಡದ ರಂಗಾಯಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಮನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅಂತಿಮ ನಮನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜು (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 9:31 AM IST

ಧಾರವಾಡ: ನಟ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದ, ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ನಿಧನ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಡುಪಿಯ ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಭರಣ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ (ETV Bharat)

ಕಲಿಯುಗದ ಕುಡುಕ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯೋಗರಾಜ ಭಟ್ಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 60-70 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2024ಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಂದರು. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಅವರ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರನ್ನು ಆಪ್ತ ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ ನೆನೆದರು.

ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವರಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಡವಾಗಿದೆ ಎಂದರು‌.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ (ETV Bharat)

ಹಿರಿಯ ರಂಗಕಲಾವಿದ, ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಉಡುಪಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ, ಶೈನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

