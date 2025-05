ETV Bharat / state

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ - AGRI UNIVERSITY CONVOCATION

ಧಾರವಾಡ: ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 38ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ವಿ.ವಿ.ಯ ರೈತ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಚಿಗರಿ ತಲಾ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತೀರಾ ಬಡತನದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೃಷಿಕರು. ಇವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದೀಗ ಐಎಎಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರದ್ದೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ಇವರಿಗೆ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾವನ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

