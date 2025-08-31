ETV Bharat / state

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ದೂರುದಾರ ತಂಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ತಂಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಎಸ್​ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದರು.

ದೂರುದಾರ ತಂಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 6:51 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಸಹಜ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು.

ದೂರುದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ತಿಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 4- 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್, ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರುದಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೇ 3ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್, ಸುಜಾತ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ದೂರುದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಮೇ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್‌ ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿವಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಂತ್​ ನಿವಾಸ ಮಹಜರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರನಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಯಂತ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ) ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದೆ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಮುಸುಕುಧಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೊಕೋ ಟೀಂ ಜತೆ ಪೀಣ್ಯದ ಜಯಂತ್ ಟಿ. ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ, ದೂರುದಾರನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದೆ.

