ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಮ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HOME MINISTER G PARAMESHWAR
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 12:10 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾಸನಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಹೋದರೇ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ.‌ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ತನಿಖೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಹಾದಿಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯಮದ ಹಾದಿ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಐಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ನಾವು ಎಸ್ ಐಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಹಾಳುಮಾಡ್ತಿವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಯಾಕೆ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಹೇಶ್ ತಿಮರೋಡಿ ಮಾತನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ ಆಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌

ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಭಯಬೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತ‌ನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಶನಿವಾರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ, ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಾಮಿಕನ ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕೇರಳ ವಿಧನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್‌ಜಝೀರಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದೆರಡು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸದನ ಗೌರವದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳಕಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನ ಬರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.‌ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ

