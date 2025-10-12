ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ರೈಲು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಶಾಲೆಗಳ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಾರದ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.
Published : October 12, 2025 at 7:27 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರವೇ ಕಂಡುಬಂತು.
ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದ ಸುದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತೀರ್ಥ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಭಿನ್ನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕುಮಾರಧಾರ ಪವಿತ್ರನದಿ ತೀರದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ದೃಶ್ಯಗಳು, ದೇವಭೂಮಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು.
ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ದರ್ಶನ: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವಾಹವೇ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ನೆರೆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ, ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾದರಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವುಗಳೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂಗುದಾಣ, ದರ್ಶನ, ಅನ್ನದಾನ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ನೆನಪಿಗೆ ಸದಾ ಉಳಿಯುವ ಅನುಭವವಾಯಿತು.
ಭಕ್ತರ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ: ''ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸುವಸ್ತುಗಳ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 40ರಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳ ದರವನ್ನು ಸೆ. 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಇಂಜಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
