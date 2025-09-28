ETV Bharat / state

ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

Devotees in Kukke Subrahamanya
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 6:29 PM IST

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತಸಾಗರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಇಂದು ಜನಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರದ ಷಷ್ಠಿಯು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ, ಪೂಜೆ, ತುಲಾಭಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Devotees in Kukke Subrahamanya
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು (ETV Bharat)

ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಹಾರೈಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ದೇಗುಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ನಾಗದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ದೇವತೆಗಳ ಸೇನಾಪತಿ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಪಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪೂಜೆಗಳು, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಾಳಗಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂತಾನ ಬಾಧೆ, ಕುಲದೋಷ ಪರಿಹಾರ, ಚರ್ಮರೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.

Devotees in Kukke Subrahamanya
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು (ETV Bharat)

ನಿತ್ಯವೂ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಷಷ್ಠಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Devotees in Kukke Subrahamanya
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು (ETV Bharat)

ಇಂದು ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದಲ್ಲೂ ಸೇವಾ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಹೊಸ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

