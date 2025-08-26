ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬದಂದು ಬಾಡೂಟವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆತನದವರು ಕುರಿ, ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸದೂಟವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು ಮಾಂಸದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಂಸದ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗೌರಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದರೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಮಾಂಸದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಗೌರಿ ಬಂದರೆ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಒಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಒಕ್ಕಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತ, ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಮಣಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ : ಹಿಂದೂಗಳ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಗೆ ಗೌರಿಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕರಿಮಣಿ ಮೇಲೆ ಗೌರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ, ನಾಡಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಯು ಈ ಬಾರಿ ಕರಿಮಣಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, ನಾಡಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ದಂಡೇ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದು 16 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿದರು.
ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಂದ ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ : ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಚಕ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನಂಜಾಂಬ ಅಮ್ಮನವರ ಪರ್ವತಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಂಗಳಗೌರಿಯೂ ಕರಿಮಣಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವುದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
