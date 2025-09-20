ETV Bharat / state

ಈ 69 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು: 485 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ, 1 ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು 458 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಸಿಲಿಕಾನ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಜನತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ಈ 69 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು: 485 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ...1 ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು 458 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ...!
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ: ಭರತ್​ ರಾವ್​

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಟಿಬಿಟಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಿರುದಾಂಕಿತಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದೆರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳ ಸದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಾದ (ರಿಂಗ್ ರೋಡ್) ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್​ ಯಬಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಐಟಿ ದೈತ್ಯರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವೈಜಾಗ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದರು.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)

5 ಸಾವಿರ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಾಕಿ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜೆಬಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ 12 ಸಾವಿರ ಗುಂಡಿಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಸಾವಿರ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ 5 ಸಾವಿರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯಕ ಸಮಾರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳು ಬಾಯ್ತೆರೆದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಯಮಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರಂತೂ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರಾಗ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಬೆರಳಣಿಕೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ಧಾರೆ.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದು: 2023 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 19 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ 1.07 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್​ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್​ ರಸ್ತೆಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು 458 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಜೆಬಿಎ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಗರದ 69 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಲಹಂಕ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯ 69 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್​ಹೋಲ್​ಗಳಿವೆ. 485 ಸಬ್​ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್​ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಮಹದೇವಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಅಗರವಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಬಾಗಲೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದಿನೇ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬಾರು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬಕ್‌ ಕಂಪೆನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾದಿ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್​ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

