ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಯುವಜನರ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್​ - DEMAND FOR GOLISODA

ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 2, 2025 at 8:00 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 8:26 PM IST 2 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು ಮಂಗಳೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಗೋಲಿಸೋಡ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಗೋಲಿಸೋಡ ಕ್ರಮೇಣ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಫ್ಲೇವರ್​ಗಳಾದ ಆರೆಂಜ್, ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ವಿವಿಧ ಕಂಪೆನಿಗಳ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲವೇ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗೋಲಿಸೋಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ (ETV Bharat) ಗೋಲಿಸೋಡ ತಯಾರಕರು ಗೋಲಿಸೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಯುವಜನರು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಯ ತಂಪುಪಾನೀಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಗೋಲಿಸೋಡ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಗೋಲಿಸೋಡ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.

