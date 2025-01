ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯುಕ್ತ ಸ್ವೀಟ್​​ಬಾಕ್ಸ್‌ ರವಾನೆ - SWEETS BOX IN THE NAME OF MLC

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿರುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನಗರದ ಮೂವರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್​ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್‌, ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಪವಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅವರ ಲೇಟರ್​ಹೆಡ್​ ಜೊತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಟಿಡಿಸಿ ಕೊರಿಯರ್​ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಾಡು ಇತ್ತು. ಅವರ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಟ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಟ್ಸ್​ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜಿ ಅವರು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಟ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್​ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳು ತಲುಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ ಅವರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ಮೂಲಕ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.